В Батуми задержаны трое граждан Турции


27.01.2026   11:28


Сотрудники Батумского отделения полиции Аджарского департамента Министерства внутренних дел арестовали граждан Турецкой Республики: И.Б. (2006 г.р.), С.П. (2004 г.р.) и К.Г. (2002 г.р.), ранее судимых, по обвинению в принуждении, насилии и незаконном присвоении документа.

В ходе расследования установлено, что в Батуми обвиняемые, обманным путем отобрали у гражданина Турецкой Республики (2007 г.р.) мобильный телефон и удостоверение личности. Избивая и угрожая убийством, они заставили жертву открыть на их имя счет в одном из банков, при этом ограничив его возможность самостоятельно покидать свой дом.

Получив информацию о возможном преступлении, сотрудники правоохранительных органов провели соответствующие комплексные меры и арестовали всех троих как подозреваемых.

Расследование продолжается по статьям 150, 126 и 363 Уголовного кодета.


