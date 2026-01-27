В Батуми задержаны трое граждан Турции

Сотрудники Батумского отделения полиции Аджарского департамента Министерства внутренних дел арестовали граждан Турецкой Республики: И.Б. (2006 г.р.), С.П. (2004 г.р.) и К.Г. (2002 г.р.), ранее судимых, по обвинению в принуждении, насилии и незаконном присвоении документа.



В ходе расследования установлено, что в Батуми обвиняемые, обманным путем отобрали у гражданина Турецкой Республики (2007 г.р.) мобильный телефон и удостоверение личности. Избивая и угрожая убийством, они заставили жертву открыть на их имя счет в одном из банков, при этом ограничив его возможность самостоятельно покидать свой дом.



Получив информацию о возможном преступлении, сотрудники правоохранительных органов провели соответствующие комплексные меры и арестовали всех троих как подозреваемых.



Расследование продолжается по статьям 150, 126 и 363 Уголовного кодета.





