СГБ Азербайджана сообщает о задержании террористов


27.01.2026   14:17


В Азербайджане были задержаны три члена ответвления «Исламского государства», которые планировали нападение на одно из посольств в Баку.

По сообщению Службы государственной безопасности Азербайджана, задержанные являлись членами афганского крыла «Исламского государства» — «Исламское государство Хорасан» (ISIS-K).

Служба государственной безопасности Азербайджана не уточняет, посольство какой именно страны планировалось атаковать. Расследование ведётся по статье «подготовка терроризма».

Сообщается, что один из задержанных родился в 2000 году, двое других — в 2005 году.

В Службе государственной безопасности Азербайджана заявили, что задержанные планировали теракт «на религиозной почве». Также сообщается, что было изъято оружие.

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу продолжаются.


