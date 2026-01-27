|
СГБ Азербайджана сообщает о задержании террористов
27.01.2026 14:17
В Азербайджане были задержаны три члена ответвления «Исламского государства», которые планировали нападение на одно из посольств в Баку.
По сообщению Службы государственной безопасности Азербайджана, задержанные являлись членами афганского крыла «Исламского государства» — «Исламское государство Хорасан» (ISIS-K).
Служба государственной безопасности Азербайджана не уточняет, посольство какой именно страны планировалось атаковать. Расследование ведётся по статье «подготовка терроризма».
Сообщается, что один из задержанных родился в 2000 году, двое других — в 2005 году.
В Службе государственной безопасности Азербайджана заявили, что задержанные планировали теракт «на религиозной почве». Также сообщается, что было изъято оружие.
Следственные и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу продолжаются.
