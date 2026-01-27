Экс-замминистра здравоохранения обвиняют в злоупетреблении служебными полномочиями

27.01.2026 15:26





По пояснению заместителя главы Управления Следственной службы Минфина Грузии Гуги Тавберидзе, бывший заместитель министра по делам беженцев, труда, здоровья и социальной защиты Илья Гудушаури задержан по факту злоупотребления служебными полномочиями.



Как заявил сегодня на брифинге Гуга Тавберидзе, Илья Гудушаури хотел наделить преимуществом другую компанию, из-за чего именно по его незаконному поручению был прекращен тендер на закупку автотранспортных средств скорой медицинской помощи, объявленный 27 сентября 2022 года.



«По факту злоупотребления служебными полномочиями лицом, занимающим государственную или политическую должность, сотрудники Следственной службы Минфина Грузии задержали бывшего заместителя министра по делам беженцев, труда, здоровья и социальной защиты Грузии Илью Гудушаури, одновременно являвшимся председателем тендерной комиссии по закупкам того же министерства.



Следствием было установлено, что 27 сентября 2022 года был объявлен тендер на закупку автотранспортных средств скорой медицинской помощи. Конечным бенефициарием тендера являлось ЮЛПП – Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. В тендере приняло участие три компании, победителем же была объявлена компания, предложившая самую низкую цену - 8 525 876 лари.



Указанный тендер был прекращен по незаконному поручению задержанного. Он злоупотребил своими полномочиями, с целью наделения преимуществом другой компании. 10 мая 2023 года, по его указанию, был объявлен новый тендер, условия которого были подстроены под одного конкретного претендента, в результате чего остальные компании не смогли принять в нем участия. Заранее выбранной компании министерство без какого-либо основания выплатило 2 138 196 лари, чем были существенно нарушены законные интересы государства.



Следствие ведется по статье 332-й, часть 2-я», - заявил Тавберидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





