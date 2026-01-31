|
В регионе Квемо Картли задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Турции
31.01.2026 11:10
Сотрудники Марнеульского районного отделения полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел задержали М.И., гражданина Турецкой Республики, 1986 года рождения, разыскиваемого Интерполом по красному циркуляру.
Задержанный находился в розыске Турецкой Республики по обвинению в умышленном убийстве с декабря 2025 года.
Сотрудники правоохранительных органов задержали М.И. в Марнеули в результате следственных действий.
В отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.
