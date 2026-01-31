Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Департамент миграции задержал в Тбилиси и Батуми 32 нелегала


31.01.2026   11:08


В рамках борьбы с нелегальной миграцией сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел провели Грузии спецмероприятие по контролю за миграцией. В результате комплексных мер в Тбилиси и Батуми были задержаны 32 иностранных гражданина, в том числе граждане Индии, Бангладеш, Таиланда, Китая, Турции, Палестины, Нигерии, Узбекистана и Египта.

«Установлено, что задержанные лица находились в стране в нарушение требований, установленных Законом Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.

В настоящее время задержанные содержатся во временном центре размещения Департамента миграции. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны», — говорится в сообщении.


