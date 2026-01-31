Департамент миграции задержал в Тбилиси и Батуми 32 нелегала

31.01.2026 11:08





В рамках борьбы с нелегальной миграцией сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел провели Грузии спецмероприятие по контролю за миграцией. В результате комплексных мер в Тбилиси и Батуми были задержаны 32 иностранных гражданина, в том числе граждане Индии, Бангладеш, Таиланда, Китая, Турции, Палестины, Нигерии, Узбекистана и Египта.



«Установлено, что задержанные лица находились в стране в нарушение требований, установленных Законом Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.



В настоящее время задержанные содержатся во временном центре размещения Департамента миграции. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны», — говорится в сообщении.







