Глава МВД побывал на абхазской линии российской оккупации


31.01.2026   11:14


Министр внутренних дел Гека Геладзе посетил линию оккупации Абхазии в районе Энгурского моста.

Гека Геладзе встретился с сотрудниками различных подразделений Министерства внутренних дел, которые
выполняют свои профессиональные обязанности на территории, прилегающей к линии оккупации, заботятся о безопасности граждан и обеспечивают порядок.

Министр ознакомился с инфраструктурой подразделений полиции и потребностями сотрудников правоохранительных органов на месте. Гека Геладзе поблагодарил сотрудников полиции за их ежедневную работу.


