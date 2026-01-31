Глава МВД побывал на абхазской линии российской оккупации

Министр внутренних дел Гека Геладзе посетил линию оккупации Абхазии в районе Энгурского моста.



Гека Геладзе встретился с сотрудниками различных подразделений Министерства внутренних дел, которые

выполняют свои профессиональные обязанности на территории, прилегающей к линии оккупации, заботятся о безопасности граждан и обеспечивают порядок.



Министр ознакомился с инфраструктурой подразделений полиции и потребностями сотрудников правоохранительных органов на месте. Гека Геладзе поблагодарил сотрудников полиции за их ежедневную работу.





