Два человека задержаны по обвинению в насилии в отношении полицейского


31.01.2026   14:01


Сотрудники Министерства внутренних дел арестовали Л.Ч., 2006 года рождения, и Д.С., 1997 года рождения, по обвинению в групповом насилии в отношении полицейского.

В ходе расследования установлено, что 27 января текущего года в ресторане в Озургети обвиняемые на основании взаимного спора совершили групповое насилие против сотрудника полиции.

Вскоре после инцидента полиция арестовала председателя Чохатаури Сакребуло Давида Шарашидзе, участвовавшего в групповом насилии, – в ходе преследования по горячим следам, в то время как двое других лиц, причастных к преступлению, скрылись с места происшествия.

В результате оперативно-поисковых мероприятий и следственных действий, проведенных по уголовному делу, сотрудники правоохранительных органов задержали Л.Ч. и Д.С. 31 января в Тбилиси был арестован как подозреваемый.

Расследование ведется по статье 126, части 1, подпункту «б» первой статьи Уголовного кодекса Грузии.


