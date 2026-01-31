Два человека задержаны по обвинению в насилии в отношении полицейского

31.01.2026 14:01





Сотрудники Министерства внутренних дел арестовали Л.Ч., 2006 года рождения, и Д.С., 1997 года рождения, по обвинению в групповом насилии в отношении полицейского.



В ходе расследования установлено, что 27 января текущего года в ресторане в Озургети обвиняемые на основании взаимного спора совершили групповое насилие против сотрудника полиции.



Вскоре после инцидента полиция арестовала председателя Чохатаури Сакребуло Давида Шарашидзе, участвовавшего в групповом насилии, – в ходе преследования по горячим следам, в то время как двое других лиц, причастных к преступлению, скрылись с места происшествия.



В результате оперативно-поисковых мероприятий и следственных действий, проведенных по уголовному делу, сотрудники правоохранительных органов задержали Л.Ч. и Д.С. 31 января в Тбилиси был арестован как подозреваемый.



Расследование ведется по статье 126, части 1, подпункту «б» первой статьи Уголовного кодекса Грузии.





