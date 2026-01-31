За неподчинение требованию сотрудника полиции задержан сын Эки Беселия – Рати Милорава

31.01.2026 15:58





Сотрудниками правоохранительных органов в административном порядке задержан сын лидера политической партии «За справедливость" Эки Беселия – Рати Милорава.



По существующей информации, Рати Милорава находился в нетрезвом состоянии, он не подчинился требованию сотрудника полиции, и был задержан. Задержание произошло в Тбилиси, на проспекте Важа-Пшавела.



Как сообщили агентству «Интерпрессньюс» в МВД Грузии, Рати Милорава задержан по статье 173-й Кодекса административных правонарушений Грузии – неподчинение законному требованию сотрудника полиции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





