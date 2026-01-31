Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
За неподчинение требованию сотрудника полиции задержан сын Эки Беселия – Рати Милорава


31.01.2026   15:58


Сотрудниками правоохранительных органов в административном порядке задержан сын лидера политической партии «За справедливость" Эки Беселия – Рати Милорава.

По существующей информации, Рати Милорава находился в нетрезвом состоянии, он не подчинился требованию сотрудника полиции, и был задержан. Задержание произошло в Тбилиси, на проспекте Важа-Пшавела.

Как сообщили агентству «Интерпрессньюс» в МВД Грузии, Рати Милорава задержан по статье 173-й Кодекса административных правонарушений Грузии – неподчинение законному требованию сотрудника полиции.


