Гордуладзе: Новый закон не распространяется на деньги, переводимые иммигрантом своей семье на бытовые нужды

Эка Гигаури (руководитель НПО Transparency International Georgia - ред.) знает, что после вступления в силу нового закона ей придётся стать по-настоящему прозрачной, и сейчас пытается навязать людям очередную ложь, якобы иммигрант не может переводить деньги члену своей семьи, новый закон не распространяется на деньги, переводимые иммигрантом своей семье на бытовые нужды, и точка, — написал в социальной сети член партии «Грузинская мечта» Арчил Гордуладзе.



По его словам, случай с Экой Гигаури — классический пример того, почему не только необходимо, но и крайне важно совершенствовать законодательство и минимизировать поступление в страну «черных» денег из-за рубежа.



«Бессменный, единоличный и «тиран» (по словам его собственных сотрудников) — директор «Международной непрозрачности» капитан Гигаури распространяет очередную ложь. Как можно поверить хоть одному слову, когда в названии организации присутствует слово прозрачность, но сама организация является самой непрозрачной и не желает раскрывать ни единого тетри, полученного из-за границы? …



Несмотря на попытки таких лиц помешать работе «международной непрозрачности», финансируемой извне, мы все равно сохраним в нашей стране мир, сможем провести реформы, позаботиться о росте экономики, решении социальных проблем и Грузии, которая для нас является Родиной, а для таких людей – лишь надпись на паспорте в кармане», – пишет Гордуладзе.







