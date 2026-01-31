Сотрудник охранной полиции задержан на взятке

31.01.2026 14:02





Сотрудники Генеральной инспекции Министерства внутренних дел на основании постановления судьи арестовали А.М., 2002 года рождения, по обвинению в получении взятки.



В ходе расследования установлено, что А.М., сотрудник отдела безопасности полиции Министерства внутренних дел, получил определенную сумму денег в качестве взятки от гражданина за «крышевание» уличных торговцев на Батумском бульваре в зоне его ответственности.



В результате следственных действий, проведенных сотрудниками Генеральной инспекции, А.М. был арестован в качестве обвиняемого.



Расследование ведется по части 1 статьи 338 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок от 6 до 9 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





