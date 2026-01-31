Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Протест в Грузинском техническом университете


31.01.2026   16:25


В Тбилиси у административного здания Грузинского технического университета проходит акция протеста.

Представители академических и научных кругов, а также студенты требуют отмены решения о слиянии Грузинского технического университета с Тбилисским государственным университетом.

Они готовы встретиться с министром образования страны и представителями профильного парламентского комитета, чтобы представить аргументы против объединения двух университетов.


