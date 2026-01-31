Протест в Грузинском техническом университете

31.01.2026 16:25





В Тбилиси у административного здания Грузинского технического университета проходит акция протеста.



Представители академических и научных кругов, а также студенты требуют отмены решения о слиянии Грузинского технического университета с Тбилисским государственным университетом.



Они готовы встретиться с министром образования страны и представителями профильного парламентского комитета, чтобы представить аргументы против объединения двух университетов.





