Три человека задержаны за незаконное хранение оружия

01.02.2026 11:37





Сотрудники полиции Имерети Министерства внутренних дел арестовали трех человек: З.Дж. (1979 г.р.), С.Х. (1993 г.р.) и Н.А. (1968 г.р.) в разное время по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.



В ходе обыска жилых помещений и вспомогательных складских помещений задержанных сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств два огнестрельных оружия, револьвер, 38 патронов, один магазин и малокалиберную винтовку.



Расследование ведется по статье 236, части 3, Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок до 6 лет.





