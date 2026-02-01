Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Три человека задержаны за незаконное хранение оружия


01.02.2026   11:37


Сотрудники полиции Имерети Министерства внутренних дел арестовали трех человек: З.Дж. (1979 г.р.), С.Х. (1993 г.р.) и Н.А. (1968 г.р.) в разное время по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В ходе обыска жилых помещений и вспомогательных складских помещений задержанных сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств два огнестрельных оружия, револьвер, 38 патронов, один магазин и малокалиберную винтовку.

Расследование ведется по статье 236, части 3, Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок до 6 лет.


