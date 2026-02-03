За последние сутки арестованы 45 человек, связанные с «воровским миром»

Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии в результате полицейских операций, проведенных в Тбилиси и регионах за последние 24 часа, арестовали 45 человек, связанных с «воровским миром», заявил на брифинге директор Тбилисского управления полиции Важа Сирадзе.



Кроме того, по его словам, еще 15 человек будут привлечены к ответственности – некоторые к тюремному заключению, некоторые заочно, в том числе 3 так называемых «вора в законе».



Их обвиняют в «членстве в воровском мире», «поддержке деятельности воровского мира», «обращении к члену воровского мира» и пребывании в статусе «вор в законе».



В результате интенсивных тайных следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов на основании решения судьи, было установлено, что организовывались так называемые уголовные споры с участием лиц, обвиняемых в совершении уголовных преступлений, и спорящих сторон, в которых участвовали «воры в законе», проживающие за границей – Сулхан Джапаридзе (Твалчерилидзе) по прозвищу «Сухо» и Петре Бакрадзе по прозвищу «Паата Тбилиский». Они занимались разрешением финансовых споров между гражданами и принимали решения в пользу одной из сторон в соответствии с так называемыми криминальными традициями.



В ходе расследования также установлено, что так называемый «вор в законе» Реваз Убилава, по прозвищу «Джварский», с помощью членов своей семьи — матери и брата — организовывал разборки и выносил так называемые «воровские решения». Полиция арестовала обоих, а также других лиц.



В результате обысков в личных и жилых домах обвиняемых сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств компьютерную технику и мобильные телефоны, посредством которых они общались друг с другом, а также с криминальными авторитетами и так называемыми «ворами в законе» за рубежом. Полиция также изъяла различные виды наркотиков.



Расследование ведется по статьям, предусматривающим лишение свободы на срок до 15 лет.



«Главным приоритетом для Министерства внутренних дел Грузии является систематическая борьба с организованной преступностью, особенно с преступной деятельностью, связанной с так называемым «подпольем». В целях максимально возможной защиты общественного порядка и безопасности все, кто совершает преступные деяния, будут наказаны в полной мере в соответствии с законом. Наша главная задача – защита безопасности каждого гражданина», – отметил Важа Сирадзе.





