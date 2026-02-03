|
В Цхалтубо стартовало проектирование нового стадиона III категории УЕФА
03.02.2026 13:10
Параллельно с развитием образовательной инфраструктуры в Цхалтубо активно продвигается и спортивная инфраструктура. Министр инфраструктуры вместе с исполнительным директором Фонда муниципального развития, представителями местной власти, архитекторами и строителями ознакомился с проектными деталями будущего спорткомплекса.
Начато проектирование современного футбольного стадиона: после демонтажа существующей арены будет построен стадион на до 6 тысяч зрителей, соответствующий III категории УЕФА.
Проект предусматривает обустройство раздевалок, душевых, медиацентра, конференц-зала, систем безопасности и аудиовизуального обеспечения, помещений для судей, медицинских и физиотерапевтических кабинетов, зоны допинг-контроля, а также парковки и коммерческих пространств.
Новый стадион сможет принимать соревнования высокого уровня и культурные мероприятия.
Над архитектурным проектом работает компания «Studio 9», победившая в конкурсе, проведённом Фондом муниципального развития.
