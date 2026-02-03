|
В январе из Грузии депортировали более 200 иностранцев и запретили им въезд в страну
03.02.2026 13:03
МВД Грузии обновило статистику по депортациям иностранцев в январе.
За месяц из Грузии были высланы 232 иностранных гражданина, нарушивших правила пребывания. В соответствии с законодательством, на разные сроки им запрещен въезд в Грузию.
В основном это граждане Турции, Индии, Таиланда, России, Китая, Кубы, Азербайджана, Бангладеш, Ирана, Узбекистана, Йемена, Греции, Алжира, Египта, Туркменистана, Иордании, Израиля, Марокко, Непала, Нигерии и Сирии.
Правительство «Грузинской мечты» развернуло активную борьбу с нелегальными мигрантами на 13-м году нахождения у власти.
В прошлом году в Грузии упростили процедуру выдворения: теперь депортировать могут даже за административные правонарушения. Наличие «административки» также стало основанием для отказа во въезде в страну.
В 2025 году за нарушение миграционного законодательства из страны выдворили более 1,3 тыс. иностранцев – это абсолютный рекорд последних лет. Власти заявили, что число депортаций увеличится еще больше — до 3,5 тыс человек в год.
