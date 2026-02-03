Спикер парламента: иностранному финансированию нечего делать в грузинской политике

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал поправки в закон «О грантах», которые ужесточают возможность получения финансирования иностранными державами.



Политик подчеркнул, что не важно, откуда направляется финансирование — из западных стран или из России; есть понятие «грузинское и другое».



Папуашвили отметил, что сегодня все живут в мире, где уже фактически не существует трансатлантического партнерства как такового, и мы видим как меняется геополитика в мире.



Спикер заявил, что закон «О грантах» также носит геополитический характер.



«Потому что было видно, что это борьба за влияние, что иностранное финансирование — это инструмент для получения влияния на другие страны, людей и правительства. Именно это и должен был выявить этот закон <…>. Снова разговоры с использованием одной и той же терминологии — о том, ищете <вы в нем> российский или европейский <закон>. Нет российского и европейского, Севера или Востока. Есть грузинский и есть другой», — заявил Папуашвили.



Спикер подчеркнул, что всем стоит осознать это хотя бы в 2026 году.



«После всего, что произошло в мире. Когда сегодня вернулся национальный интерес — то, что «Грузинская мечта» вернула в грузинскую политику, сегодня возвращается и в мировую политику. Не существует такого отношения — что-то хорошее и плохое. Есть грузинское и есть чуждое. И в грузинской политике нечего делать иностранному финансированию», — заключил Шалва Папуашвили в эфире Rustavi2.



Напомним, «Грузинская мечта» инициировала пакет поправок в закон «О грантах», предусматривающий уточнение понятия гранта. Как заявил председатель фракции Ираклий Кирцхалия, нормы вводятся с целью пресечения вмешательства иностранных сил в дела государства. Это уже третья волна ужесточения закона «О грантах».



Сначала, в конце февраля 2025 года, парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и принял поправки в закон «О грантах» в первый раз. Было создано государственное агентство — (ЮРПП, юридическое лицо публичного права), которое имеет право на выдачу грантов НПО.



Во второй раз «Грузинская мечта» ограничила возможность получения финансовых поступлений в июне 2025 года — в результате изменений теперь требуется согласие правительства Грузии на получение технической помощи, экспертной поддержки и обмен знаниями.



Добавим, в Грузии с 31 мая 2025 года вступил в силу закон т.н. американский аналог закона FARA. В отличие от закона «О прозрачности иностранного влияния» (российского аналога закона об иноагентах — ред.), принятого в 2024 году, закон FARA (как утверждают в «Грузинской мечте») предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет и распространяется как на организации, так и на физических лиц, так и штраф — 10 000 лари (до 4 000$).



Закон предусматривает вопросы регистрации, обнародования соответствующих документов и представления годовой финансовой декларации. Также определены условия отмены регистрации и механизмы мониторинга, которые будут возложены на Антикоррупционное бюро.





