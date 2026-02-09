Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Батуми остановили попытку незаконно ввезти в страну автомобили класса люкс


09.02.2026   16:29


Сотрудники Батумской таможенной зоны выявили попытку незаконного ввоза в Грузию 59 автомобилей класса люкс общей стоимостью около 5 миллионов евро.

Сообщение распространил Минфин.

В результате проверки был установлен факт изменения идентификационного кода товара, присвоенного производителем.

«Этот факт беспрецедентен по масштабу… Согласно документам, эти автомобили предназначались для отправки в страны Азии частным лицам», — заявил Давид Клименко, начальник Батумского отделения Службы доходов.

Дело передано в МВД для дальнейшего реагирования.


