В Батуми остановили попытку незаконно ввезти в страну автомобили класса люкс

09.02.2026 16:29





Сотрудники Батумской таможенной зоны выявили попытку незаконного ввоза в Грузию 59 автомобилей класса люкс общей стоимостью около 5 миллионов евро.



Сообщение распространил Минфин.



В результате проверки был установлен факт изменения идентификационного кода товара, присвоенного производителем.



«Этот факт беспрецедентен по масштабу… Согласно документам, эти автомобили предназначались для отправки в страны Азии частным лицам», — заявил Давид Клименко, начальник Батумского отделения Службы доходов.



Дело передано в МВД для дальнейшего реагирования.





