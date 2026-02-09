|
В Батуми остановили попытку незаконно ввезти в страну автомобили класса люкс
09.02.2026 16:29
Сотрудники Батумской таможенной зоны выявили попытку незаконного ввоза в Грузию 59 автомобилей класса люкс общей стоимостью около 5 миллионов евро.
Сообщение распространил Минфин.
В результате проверки был установлен факт изменения идентификационного кода товара, присвоенного производителем.
«Этот факт беспрецедентен по масштабу… Согласно документам, эти автомобили предназначались для отправки в страны Азии частным лицам», — заявил Давид Клименко, начальник Батумского отделения Службы доходов.
Дело передано в МВД для дальнейшего реагирования.
