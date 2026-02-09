Cостоится досудебное заседание в отношении Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе по т.н. делу о саботаже

По словам адвоката лидеров «Лело-Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе Арчила Чавчанидзе, завтра в Тбилисском городском суде состоится досудебное слушание по т.н. делу о саботаже.



Как он отметил, в 42 томах, представленных прокуратурой, не найдено даже одного косвенного доказательства, подтверждающего осуществление действий, предъявленных в качестве обвинения, якобы Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе призывали граждан к революции, пикетированию парламента или участию в других насильственных действиях.



Напомним, Тбилисский городской суд по т.н. делу о саботаже полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры в отношении лидеров «Лело – Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и избрал им меру пресечения в виде залога в размере одного миллиона лари каждому.



Для справки, Генеральная прокуратура Грузии начала новое уголовное преследование в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. По информации прокуратуры, дело касается преступлений, совершенных против государства, в частности: саботаж, содействие враждебной деятельности иностранного государства, финансирование деятельности, направленной против конституционного строя Грузии и основ национальной безопасности, а также призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти.





