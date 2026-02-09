Кобахидзе: Cо следующего академического года в ГТУ не будет объявляться прием на дисциплины, которые не входили в учебную программу до 90-х годов

09.02.2026 18:38





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, со следующего академического года студенты в Грузинский технический университет больше не будут приниматься на дисциплины нетехнического профиля.



По его словам, учебные программы без технического профиля в Техническом университете в течение следующих двух лет останутся в режиме угасания.



«Грузинский технический университет будет преобразован в чисто технический университет. Соответственно, в будущем в Техническом университете будут преподаваться только те дисциплины, которые изучались в Грузинском техническом университете до 90-х годов. Со следующего академического года в Грузинском техническом университете не будет объявляться прием на те дисциплины, которые до 90-х годов не входили в учебную программу Технического университета. Соответственно, учебные программы без технического профиля в Техническом университете в течение следующих двух лет останутся в режиме угасания», - заявил Кобахидзе.





