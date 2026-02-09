Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Cо следующего академического года в ГТУ не будет объявляться прием на дисциплины, которые не входили в учебную программу до 90-х годов


09.02.2026   18:38


По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, со следующего академического года студенты в Грузинский технический университет больше не будут приниматься на дисциплины нетехнического профиля.

По его словам, учебные программы без технического профиля в Техническом университете в течение следующих двух лет останутся в режиме угасания.

«Грузинский технический университет будет преобразован в чисто технический университет. Соответственно, в будущем в Техническом университете будут преподаваться только те дисциплины, которые изучались в Грузинском техническом университете до 90-х годов. Со следующего академического года в Грузинском техническом университете не будет объявляться прием на те дисциплины, которые до 90-х годов не входили в учебную программу Технического университета. Соответственно, учебные программы без технического профиля в Техническом университете в течение следующих двух лет останутся в режиме угасания», - заявил Кобахидзе.


