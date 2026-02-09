Юрист TIG: реформы «Грузинской мечты» угрожают свободе и независимости правовой системы

По мнению юриста Transparency International Сандро Барамидзе, законодательные изменения и реформы, недавно объявленные партией «Грузинская мечта», направлены на установление монополии на рынке и ограничение свободы.



Барамидзе привел в качестве примеров реформу образования и так называемую «Комиссию по ценам» во время биседы в программе «Аналитика» на канале BMGTV.



«Это попытка превратить стиль управления в этой стране, который и так уже является диктатурой, в тоталитарный. С помощью этой так называемой реформы образования, этой так называемой дереформы, на самом деле более или менее либеральная система образования, созданная после обретения независимости, теперь должна быть преобразована обратно в государственную систему образования, где учебная программа, учебники, кто будет преподавателем или кто будет принят в высшее учебное заведение, будет решаться кем-то, а именно теми, кто обладает властью.



Я слышал, как министр здравоохранения говорил, что ни в одной другой стране аптеки разных брендов не находятся рядом друг с другом. Я слышал подобные вещи и раньше; возможно, в фармацевтическом бизнесе будет установлена монополия, связанная с государством, и эти разные бренды просто исчезнут, оставив только один. Такое отношение встречается повсеместно. Они хотят монополий, которые они сами контролируют. Это не свободный рынок, это извращенная модель государственного капитализма — она может быть китайской, российской или Грузинской мечты. Я просто не знаю, как это классифицировать; на самом деле это не имеет значения. Факт в том, что свобода подвергается эрозии во всех сферах, включая бизнес», — говорит Сандро Барамидзе.



По словам юриста, последнее изменение в законодательстве, инициированное партией «Грузинская Мечта», касается «Службы правовой помощи». Закон включает изменение в процедуру назначения главы этого органа, который теперь подчиняется премьер-министру.



«Чтобы контролировать все это, нужен уголовный закон. Обычное административное право здесь не сработает; нужно просто запугать людей, некоторых из них вообще посадить в тюрьму, чтобы остальные испугались. В результате не только усугубится ситуация с материальным уголовным правом в этой стране, но и свобода слова будет просто криминализирована; иначе и не скажешь. Будете ли вы арестованы или нет — решать им. Кроме того, я уверен, что относительно приемлемое уголовно-процессуальное законодательство, которое у нас есть в настоящее время, будет отменено.



Они разрушают независимость службы юридической помощи. Была создана действительно независимая служба юридической помощи, в которой сами адвокаты решали, как будет работать организация — теперь все это меняется. Зачем им это нужно? Возможно, не во всех случаях, но в деликатных делах выбранный подсудимым адвокат будет по той или иной причине отстранен от участия в процессе, и будет привлечен назначенный государством адвокат, который будет полностью послушным. Другими словами, государственный чиновник должен создать надзорный совет в рамках этой службы, а также выбирать, кто будет назначен на конкретное дело, а кто нет. Вот для чего им все это нужно, и, по-видимому, они также отменят Уголовно-процессуальный кодекс. Не исключено, что они могут полностью отменить институт презумпции невиновности», — заявил Сандро Барамидзе.



В парламенте уже зарегистрирован пакет поправок к Закону о правовой помощи. Согласно документу, Служба правовой помощи будет подотчетна премьер-министру, в отличие от действующего закона, который гласит, что юридическая служба не подчиняется никакому государственному органу и подотчетна только парламенту.





