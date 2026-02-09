В прошлом году в Грузии было установлено дополнительно 552 видеокамеры

Согласно статистическим данным Министерства внутренних дел Грузии, количество видеокамер на улицах Грузии увеличилось. По состоянию на 31 декабря 2025 года по всей стране установлено в общей сложности 8886 видеокамер, в том числе 6371 для общего наблюдения и 2515 для распознавания номерных знаков.



По состоянию на 31 декабря 2024 года общее количество установленных камер составляло 8334. Это означает, что за год было установлено дополнительно 552 видеокамеры, причем наибольшее количество из них находится в Тбилиси: 179 камер общего наблюдения и 21 камера распознавания номерных знаков.



Примечательно, что количество камер общего наблюдения, установленных в Тбилиси в 2024 году, составило 676. В настоящее время в столице установлено 2814 камер общего наблюдения.





