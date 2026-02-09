В Техническом университете останутся только те дисциплины, которые преподавались до 1990-х годов

09.02.2026 18:21





«В будущем в Техническом университете будут преподаваться только те дисциплины, которые изучались в университете до 1990-х годов», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, со следующего академического года в Техническом университете не будет объявлен приём на другие дисциплины.



«В соответствии с принципом «один город — один факультет» Грузинский технический университет будет преобразован в чисто технический университет. Это было одним из основных направлений нашей концепции высшего образования. Соответственно, в будущем в Техническом университете будут преподаваться только те дисциплины, которые до 1990-х годов входили в учебные программы Грузинского технического университета.



Также со следующего академического года в Техническом университете не будет объявлен приём на те дисциплины, которые до 1990-х годов не входили в учебные программы Технического университета.



Таким образом, учебные программы нетехнического профиля в Техническом университете в течение следующих двух лет останутся в режиме постепенного прекращения деятельности. Два университета не объединяются, а нетехнические направления останутся в режиме поэтапного прекращения.



Соответственно, уже с этого года приём на соответствующие специальности в Техническом университете объявляться не будет. Это общее решение, по которому мы пришли к согласию», — заявил Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





