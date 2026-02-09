Бочоришвили: Грузию и Венгрию объединяет приверженность миру и ценностям

09.02.2026 19:46





«Грузию и Венгрию объединяет общая приверженность миру и понимание разрушительных последствий войны в Европе. Нас объединяет общая приверженность миру и ценностям, на которых был основан Евросоюз и которые сейчас находятся под большой угрозой по всей Европе», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на пресс-конференции в Венгрии вместе с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.



По словам Бочоришвили, Грузия твердо поддерживает политику, ориентированную на мир.



«Защита суверенитета в сегодняшнем мире, полном вызовов, имеет особое значение. И правительство Грузии, и правительство Венгрии чётко осознают риски, связанные с посягательствами на суверенитет, и необходимость его твёрдой защиты, несмотря на частую критику, которую мы получаем, когда отстаиваем свои суверенные права. Совместные усилия по защите нашего суверенитета ради общего будущего жизненно важны и взаимосвязаны.



Мы также разделяем общую приверженность миру и видим разрушительные последствия войны в Европе. Это наглядно демонстрирует значение ответственной и взвешенной политики, направленной на предотвращение дальнейшей нестабильности и обеспечение устойчивого мира.



Грузия твёрдо поддерживает мироориентированные усилия и политику. Наши правительства объединяет и защита традиционных ценностей, что также имеет большое значение. Нас объединяет общее и твёрдое решение защищать консервативные ценности, необходимые для здорового и устойчивого будущего наших наций. Это непростая задача в современном мире, и мы часто сталкиваемся с несправедливым отношением из-за наших твёрдых и принципиальных позиций», — заявила Мака Бочоришвили.



Мака Бочоришвили подчеркнула, что отношения между суверенными государствами не должны определяться из Брюсселя.



«Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить Венгрию за твёрдую поддержку европейских устремлений Грузии. Вы — тот смелый министр, который решительно противостоит инструментализации вопроса интеграции в ЕС и использованию его как инструмента наказания вопреки европейским устремлениям и интересам нашей страны», — отметила Мака Бочоришвили.



Министр иностранных дел Грузии также акцентировала внимание на двусторонних отношениях и сотрудничестве между двумя странами по различным направлениям.





