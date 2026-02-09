В Минобразования начнет работать группа по реформированию ГТУ

09.02.2026 19:49





Глава Минобразования Грузии Гиви Миканадзе заявил, что с 10 февраля под руководством заместителя министра в ведомстве начнет функционировать специальная рабочая группа по реформированию Грузинского технического университета (ГТУ).



Ее цель — внедрить режим завершения «нетехнических» программ вуза и определение соответствующих учебных программ, чтобы этот процесс в конечном итоге соответствовал целям, определенным в концепции образования Грузии.



Миканадзе сообщил, что одним из главных вопросов рабочей группы остается максимальное сохранение профессорско-преподавательского состава и правильное распределение ресурсов в связи с реформой.



Министр заявил, что на основании принятого решения о неслиянии ГТУ с ТГУ, те направления, которые не являются инженерно-техническими направлениями в Грузинском техническом университете, будут переведены в режим постепенного завершения: то есть они не будут приняты на следующий учебный год в связи с новой концепцией образования и принятыми законодательными изменениями.



«В рамках этой рабочей группы мы увидим: какие ресурсы есть и в отношении каких ресурсов потребуется принятие конкретных решений. В связи с тем, что факультеты работают в штатном режиме, мы должны максимально обеспечить занятость каждого сотрудника, и одна из главных целей этой рабочей группы — сохранить как можно больше профессорско-преподавательского состава и правильно распределить ресурсы на основе реформы, на которую, конечно, в первую очередь ориентированы о заявке, о которой мы всегда говорили», — заявил Миканадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





