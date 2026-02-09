Ректор ГТУ поясняет, какие программы перейдут в «режим угасания»

Ректор Грузинского технического университета Давид Гургенидзе поясняет, каких программ коснется «режим угасания».



В частности, Давид Гургенидзе назвал три факультета – права и международных отношений, социальных наук и бизнес-технологий. По его словам, обсуждения касательно указанных программ будут продолжены, и они поэтапно, в т.н. режиме угасания будут работать, а затем перейдут в ТГУ.



«ГТУ всегда был крупной технологической инженерной школой. Как и сообщил премьер-министр, в него будет очень большая инвестиция для реформы, будет проведена реформа, и он сформируется как один из крупных и мощных технико-технологических вузов региона.



Я хочу сказать молодым людям, что в нашем университете всегда были гуманитарные кафедры, и инженерно-технологическому университету нужно гуманитарное направление. Так что, профессора, отобранные по конкурсам, продолжат работу.



У нас три факультета, это: факультет права и международного направления, факультет социальных наук и факультет бизнес-технологий. Здесь есть социально-гуманитарные направления, об этом будем говорить, они уйдут в режиме угасания», - сказал ректор.





