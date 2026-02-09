|
Кобахидзе: Мы полностью открыты к восстановлению стратегического партнерства с США
09.02.2026 18:20
Премьер Грузии заявил, что послание госсекретаря США Марко Рубио дает правительству страны «повод для оптимизма».
Кобахидзе подчеркнул, что со стороны властей Грузии будет заявлено о полной открытости к восстановлению стратегического партнерства с США.
«Конечно, это послание дает нам повод для оптимизма. Наша заявка известна, наше желание — восстановить партнерство с США с чистого листа, с конкретным путеводителем. Восстановить то стратегическое партнерство, которое предыдущая Администрация в результате целенаправленной политики и в виде кульминации прекратила с Грузией.
Это послание Рубио дает нам повод для оптимизма, мы выразим нашу полную открытость к восстановлению стратегического партнерства», — отметил премьер-министр.
