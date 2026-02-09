Папуашвили: Международные платформы все больше используются в качестве политического инструмента и орудия

Вы сказали, что если бы не тяжелые случаи, ОБСЕ не задействовала бы «Московский механизм» - к сожалению, это произошло бы! Для проведения политической повестки дня против различных стран происходит политическая инструментализация различных международных платформ! – заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на заседании комитета парламента по внешним отношениям, где он ответил на вопрос депутата Георгия Шарашидзе об активации ОБСЕ в отношении Грузии «Московского механизма».



По словам Папуашвили, задействование «Московского механизма» априори не подразумевает наличие объективных оснований. По его же оценке, «мы видим оркестрированное поведение против Грузии».



«Международные платформы все больше используются в качестве политических инструментов и орудия. Кстати, это говорили не только мы. Сегодня об этом уже говорит администрация США, которая покинула несколько организаций.



Наши наблюдения за последние несколько лет таковы - как правило, на этих платформах одни и те же люди. Будь то ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) или ОБСЕ, это одни и те же лица, потому что это парламентские делегации. Поэтому в Европарламенте, в ПАСЕ, в ОБСЕ – везде оркестрированные процессы.



Несколько лет назад ПАСЕ приняла резолюцию, где Михаил Саакашвили был назван политическим заключенным наряду с Кара-Мурзой, что, конечно же, является абсолютной ложью и фальшью. Однако эта фальшь осталась в истории как одна из резолюций ПАСЕ. Стыдно, когда такая платформа распространяет дезинформацию.



Правда, мы не можем сказать в Европарламенте, но это орган, с которым мы сотрудничаем исходя из нашего статуса, и мы помним ряд резолюций, в которых, мягко говоря, написана неправда.



После того, как началась война в Украине и Грузия стала мишенью прямых нападок, нашей делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ каждый раз приходится постоянно бороться за то, чтобы донести правду по различным вопросам. И там знакомые лица из европейской и американской парламентской жизни.



То, что мы видим на экранах в виде комментариев различных европейцев и американцев – людей, особенно «поддерживающих» Грузию, - затем отражается на ассамблеях ОБСЕ и других подобных встречах.



Наша главная сила - правда. Если кто-то заинтересован в объективной правде и истине, найти её очень легко», – сказал Шалва Папуашвили.





