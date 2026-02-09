Государственные вузы Грузии перестают с 2026 года принимать на учебу иностранных граждан.

В стране с наступающего академического года радикально меняются правила в высшем образовании, и эти изменения напрямую затрагивают как иностранных студентов, так и самих граждан страны. Государственные университеты больше не будут зачислять иностранцев, сосредоточившись исключительно на обучении местных граждан. Для студентов из-за рубежа фактически останется один маршрут — частный сектор.



Решение объявило Министерство образования, науки и молодежи. Иностранцам оставят лишь ограниченные исключения, прежде всего академические обмены с зарубежными университетами, но системного набора в государственные вузы больше не будет. Частные ВУЗы сохранят право обучать студентов из других стран, так что именно на них теперь будет опираться международный образовательный поток.



До реформы Грузия уверенно наращивала число иностранных студентов: в 2024/25 учебном году в университетах страны обучались 37 125 граждан других государств, и почти 20% из них выбрали именно государственные вузы. Основной поток формировали студенты из Индии, на долю которых приходилось 55%, за ними следовали представители Иордании и Израиля. Наиболее востребованными направлениями оставались медицина и ИТ — сферы, где грузинские дипломы сочетали сравнительно доступную стоимость и международную узнаваемость.



Теперь этот баланс смещается: 45 частных вузов станут основными бенефициарами от притока иностранцев, хотя обучение там традиционно дороже, особенно для граждан других стран. Фактически государство сознательно выводит иностранный контингент за пределы бюджетной системы, перераспределяя ресурсы в пользу внутренних задач.



Главная новость для самих грузин — полная отмена платы за обучение в государственных университетах: с будущего академического года все расходы за граждан страны возьмет на себя бюджет. Это серьезный поворот для системы, которая долгие годы строилась на принципе софинансирования.



Авторы реформы утверждают, что цель — устранить разрыв между тем, кого готовят университеты, и тем, кто действительно нужен экономике. Государственные вузы станут инструментом выполнения прямого госзаказа на подготовку специалистов, востребованных рынком труда. Такой заказ будут формировать на основе исследований и реальных потребностей отраслей, а не абстрактных образовательных трендов.





