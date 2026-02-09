В Кутаиси в клинике «Unical Med» одна из врачей нанесла себе множественные ножевые ранения

В Кутаиси в клинике «Unical Med» одна из врачей нанесла себе множественные ножевые ранения. Женщине проводится экстренная операция.



В медицинском учреждении проходят следственные действия.



Очевидцы сообщили TV Pirveli, что перед тем, как врач нанесла себе повреждения холодным оружием, у неё, предположительно, произошёл конфликт с директором клиники Кахой Нуралидзе.



Часть медицинского персонала открыто обвиняет директора в психологическом давлении. По их словам, они неоднократно обращались в соответствующие органы по фактам преследования и давления, однако реакции не последовало.



Сотрудники клиники также утверждают, что сегодняшнее самоповреждение врач могла совершить именно после очередного подобного давления.



Некоторые сотрудники клиники утверждают, что давление со стороны директора продолжается уже около четырёх месяцев.



Один из сотрудников рассказал TV Pirveli, что несколько недель назад пострадавшая женщина якобы обращалась к учредителям клиники с просьбой вмешаться и принять меры. По словам сотрудника, он сам не приходил в клинику по аналогичной причине и вместе с другими пытался добиться увольнения директора, но безрезультатно.



Директор клиники пока не сделал официального заявления. На данный момент неизвестно, по какой статье ведётся расследование и был ли Каха Нуралидзе доставлен на допрос.





