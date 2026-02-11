Суд приговорил задержанных по делу Гиги Авалиани к тюрьме в качестве меры пресечения

Тбилисский городской суд приговорил фигурантов дела учителя Гиги Авалиани — Георгия Рикадзе, Деметре Чиковани и Александра Габашвили — к тюремному заключению в качестве меры пресечения.



Решение приняла судья Тамар Гаршаулишвили.



Дело касается в целом 5-ти эпизодов группового насилия. По данным прокуратуры, Георгий Рикадзе, Деметре Чиковани, Александр Габашвили и другие лица, используя различные средства связи, якобы сами писали от имени девушек выбранным жертвам, выманивали их на улицу, договаривались встретиться в заранее выбранном месте и подвергали физическому насилию. Снимали преступные действия на камеру и распространяли в целевых группах.



Поскольку подсудимые являются несовершеннолетними, судебный процесс проходил в закрытом режиме.



Отметим, прокуратура Грузии обвиняет фигурантов уголовного дела гибели учителя Гиги Авалиани в причастности к другим фактам группового насилия. Прокурор Тбилиси Георгий Микая на брифинге, состоявшемся в прокуратуре, заявил, что они участвовали еще в 4-х эпизодах насилия.



Прокуратура публикует видеозаписи других эпизодов группового насилия с участием обвиняемых по делу Авалиани — Александра Габашвили, Георгия Рикадзе и Деметре Чиковани. В материалах, опубликованных прокуратурой, видно, как Александр Габашвили использует различные виды оружия.



В сентябре 2025 года Александр Габашвили узнал от Нии Имнадзе, что она начала обучение математике у Гиги Авалиани, который, по ее словам, проявлял чрезмерное внимание.





