|
|
|
В Тбилисском суде сегодня состоялось заседание по делу россиян Анастасии Зиновкиной и Артёма Грибуля.
11.02.2026 20:55
Анастасия Зиновкина физически не присутствовала на процессе. По имеющейся информации, из-за тяжёлого состояния здоровья и проблем с позвоночником ей сложно переносить дорогу из тюрьмы в суд. По её просьбе она была подключена к заседанию дистанционно из тюрьмы.
При этом важно уточнить: «дистанционное участие» не означало, что Зиновкину видели все присутствующие в зале — включая прокурора и адвокатов. Её изображение было выведено на экран только перед председателем апелляционной коллегии, и видеть её могла исключительно судья Теа Леонидзе.
Артём Грибуль присутствовал в суде лично.
Дело рассматривают судьи Теа Леонидзе, Лавренти Маглакелидзе и Паата Силагадзе.
Сторона защиты заявила ходатайство о допросе в апелляционном суде переводчиков Шорены Табатадзе и Анаиды Сапарян. По словам защиты, суд первой инстанции признал их нейтральными свидетелями, однако в ходе их допроса, судья Нино Галусташвили не предоставила защите возможности задать вопросы полно и исчерпывающе, поэтому их повторный допрос в апелляции имеет принципиальное значение.
Прокуратура сочла ходатайство необоснованным. Прокурор Нугзар Читадзе заявил, что право на защиту было соблюдено на всех этапах, вопросы были заданы в достаточном объёме, а отклонённые судьёй вопросы касались уже обсуждённых тем, по которым свидетели ранее якобы давали пояснения.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты. По словам судьи, материалы дела не подтверждают наличие существенных нарушений процедуры допроса свидетелей. Что касается вопросов, указанных в ходатайстве (которые судья Галусташвили не позволила задать в суде первой инстанции), апелляционный суд отметил, что это является предметом оценки и будет рассмотрено при анализе доказательств.
Следующее заседание назначено на 20 марта в 12:00.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна