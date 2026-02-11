В Тбилисском суде сегодня состоялось заседание по делу россиян Анастасии Зиновкиной и Артёма Грибуля.

Анастасия Зиновкина физически не присутствовала на процессе. По имеющейся информации, из-за тяжёлого состояния здоровья и проблем с позвоночником ей сложно переносить дорогу из тюрьмы в суд. По её просьбе она была подключена к заседанию дистанционно из тюрьмы.



При этом важно уточнить: «дистанционное участие» не означало, что Зиновкину видели все присутствующие в зале — включая прокурора и адвокатов. Её изображение было выведено на экран только перед председателем апелляционной коллегии, и видеть её могла исключительно судья Теа Леонидзе.

Артём Грибуль присутствовал в суде лично.



Дело рассматривают судьи Теа Леонидзе, Лавренти Маглакелидзе и Паата Силагадзе.



Сторона защиты заявила ходатайство о допросе в апелляционном суде переводчиков Шорены Табатадзе и Анаиды Сапарян. По словам защиты, суд первой инстанции признал их нейтральными свидетелями, однако в ходе их допроса, судья Нино Галусташвили не предоставила защите возможности задать вопросы полно и исчерпывающе, поэтому их повторный допрос в апелляции имеет принципиальное значение.



Прокуратура сочла ходатайство необоснованным. Прокурор Нугзар Читадзе заявил, что право на защиту было соблюдено на всех этапах, вопросы были заданы в достаточном объёме, а отклонённые судьёй вопросы касались уже обсуждённых тем, по которым свидетели ранее якобы давали пояснения.



Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты. По словам судьи, материалы дела не подтверждают наличие существенных нарушений процедуры допроса свидетелей. Что касается вопросов, указанных в ходатайстве (которые судья Галусташвили не позволила задать в суде первой инстанции), апелляционный суд отметил, что это является предметом оценки и будет рассмотрено при анализе доказательств.



Следующее заседание назначено на 20 марта в 12:00.





