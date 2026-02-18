Прокуратура: Элисо Киладзе арестована по делу о «колл-центрах»

«Прокуратура Грузии арестовала журналистку Элисо Киладзе по делу о т.н. колл-центрах», — заявил прокурор Михаил Садрадзе на брифинге в прокуратуре Грузии. По его словам, в рамках этого же дела заочно обвинения будут предъявлены бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе, Давиду Микадзе, Ираклию Сехниашвили и Михаилу Чохели.



«Прокуратура Грузии выявила очередное масштабное преступление, связанное с колл-центрами, и возбудила уголовное дело против десяти лиц по обвинению в мошенничестве и отмывании денежных средств.



Обвинения заочно предъявлены бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе и членам его преступной группы - Давиду Микадзе, Ираклию Сехниашвили и Михаилу Чохели, а постановление о привлечении в качестве обвиняемого будет лично вручено Георгию Микадзе, находящемуся в пенитенциарном учреждении по другому уголовному делу.



По тому же делу задержана член организованной преступной группы Элисо Киладзе.



Постановление о привлечении в качестве обвиняемого также будет вручено другим членам группы — Гиви Джибладзе, Бену Анору, Торнике Джанелидзе и Георгию Камладзе, которые активно сотрудничали со следствием, признали совершённые преступления и существенно способствовали раскрытию транснационального преступления.



Напомиманем обществу, что, как заявлялось на предыдущих брифингах, в 2020–2023 годах, несмотря на декларируемую государством правовую борьбу, в стране действовало несколько десятков мошеннических колл-центров. По показаниям свидетелей, большинство этих колл-центров принадлежало группе лиц, финансировавших различные оппозиционные СМИ из полученных доходов, а покровительство сравнительно меньшей части колл-центров осуществляли Григол Лилуашвили (прим. бывший глава СГБ Грузии) и Отар Парцхаладзе через ближайшее окружение.



В результате совместного расследования, проведённого прокуратурой и Следственной службой Министерства финансов Грузии, установлено, что в 2020–2023 годах под покровительством Отара Парцхаладзе функционировала организованная преступная группа со структурированной организацией, целью которой было незаконное получение материальной выгоды и последующее отмывание денежных средств.



Члены группы учредили в Грузии несколько юридических лиц, на базе которых в Тбилиси по различным адресам были организованы мошеннические колл-центры с русскоязычными, англоязычными и немецкоязычными отделами. Операторы колл-центров, действуя по указанию руководства, привлекали клиентов на фальшивые торговые платформы, обещали выгодные инвестиции, вовлекали их в «торговлю» и мошенническим образом завладевали крупными суммами денег или криптовалюты, после чего незаконные активы размещались, дробились и интегрировались.



Функции членов группы включали обеспечение бесперебойной работы колл-центров, защиту их незаконной деятельности от правоохранителей и конкурирующих организаций, информационную поддержку в случае разоблачения, а также выявление «неподконтрольных конкурентов».



В частности, Гиви Джибладзе, Бен Анор, Торнике Джанелидзе и Георгий Камладзе обеспечивали функционирование колл-центров, принимали решения о расширении или смене местоположения, контролировали операционную деятельность, учёт доходов и расходов, выплату зарплат и бонусов, а также расчёт и распределение средств для партнёров и покровителей.



Другие члены группы - Георгий Микадзе, Давид Микадзе, Ираклий Сехниашвили и Михаил Чохели, пользуяся влиянием Отара Парцхаладзе обеспечивали покровительство преступной деятельности, защищая её от вмешательства правоохранительных органов и конкурентов, а также участвовали в принятии ключевых решений.



В случае угрозы разоблачения деятельности колл-центра Элисо Киладзе распространяла информацию на медиа-платформах, создавая видимость законной деятельности. Одновременно она планировала публикацию данных о местонахождении и сотрудниках конкурирующих колл-центров, угрожала их распространением или использовала их для шантажа с целью принуждения к сотрудничеству.



За выполненные функции покровители и лица, обеспечивавшие информационную поддержку, ежемесячно получали значительную прибыль из средств, похищенных у нерезидентов.



На данном этапе расследования установлено, что в 2020–2023 годах члены организованной группы мошенническим образом завладели криптовалютой примерно на 9,5 млн долларов США, принадлежащей более чем 200 иностранным гражданам. Для легализации доходов виртуальные активы дробились и распределялись через многочисленные транзакции по разным криптокошелькам, контролируемым членами группы. Полученные после конвертации наличные средства шли на выплаты зарплат и бонусов, покрытие текущих расходов колл-центров, а также на приобретение недвижимого и движимого имущества под видом легальных доходов.



В отношении Отара Парцхаладзе, Георгия Микадзе, Давида Микадзе, Ираклия Сехниашвили, Михаила Чохели, Элисо Киладзе, Гиви Джибладзе, Бена Анора, Торнике Джанелидзе и Георгия Камладзе предъявлены обвинения по статьям 180 и 194 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет.



Прокуратура Грузии обратится в суд с ходатайством о заключении под стражу Элисо Киладзе, Георгия Микадзе и скрывающихся обвиняемых — Отара Парцхаладзе, Давида Микадзе, Ираклия Сехниашвили и Михаила Чохели, а также об избрании залога для Гиви Джибладзе, Бена Анора, Торнике Джанелидзе и Георгия Камладзе с учётом их сотрудничества со следствием.



Расследование и международное сотрудничество продолжаются с целью установления других причастных лиц, выявления новых потерпевших и получения дополнительных доказательств», - заявил Михаил Садрадзе.





