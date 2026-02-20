Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Пограничная полиция задержала трех иностранных граждан за незаконное пересечение государственной границы Грузии


20.02.2026   13:16


Сотрудники Главного оперативно-следственного управления Пограничной полиции МВД в результате проведённых в Аджарском регионе оперативно-розыскных мероприятий задержали трёх иностранных граждан — А.И., 2005 года рождения, А.Э., 1995 года рождения, и Ф.Ш., 1993 года рождения — по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии.

Следствием установлено, что обвиняемые незаконно пересекли государственную границу Грузии из Турецкой Республики в направлении Грузии, спрятавшись в трейлере.

Расследование ведётся по 1-й части статьи 344 Уголовного кодекса Грузии. В отношении задержанных будут проведены иммиграционные процедуры.


