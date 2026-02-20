На западе Грузии мужчина задержан за развратные действия в отношении школьницы

20.02.2026 13:21





На западе Грузии 42-летнего мужчину задержали по обвинению в развратных деяниях в отношении школьницы младше 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



«Следствие установило, что обвиняемый совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки в одной из государственных школ региона Имерети», – информирует ведомство.



Следствие продолжается по части 1 статьи 141 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет.





