На западе Грузии мужчина задержан за развратные действия в отношении школьницы


20.02.2026   13:21


На западе Грузии 42-летнего мужчину задержали по обвинению в развратных деяниях в отношении школьницы младше 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

«Следствие установило, что обвиняемый совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки в одной из государственных школ региона Имерети», – информирует ведомство.

Следствие продолжается по части 1 статьи 141 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет.


