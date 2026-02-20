В Грузии задержан глава предприятия, поставлявший армии и полиции опасные для жизни консервы

Следственная служба Минфина Грузии задержала главу предприятия, который по государственным контрактам снабжал армию и полицию рыбными консервами, опасными для жизни человека.



«Руководитель ООО «Батоно» задержан по обвинению в изготовлении и распространении контрафактной продукции, представляющей угрозу для жизни и здоровья», – сообщили в пресс-службе ведомства.



Как установило следствие, в 2025 году обвиняемый выиграл государственный тендер и поставил госструктурам около 24,1 тонны рыбных консервов общей стоимостью 380 792 лари. В частности, продукция предназначалась для питания сотрудников МВД и Минобороны Грузии.



Во время обыска на предприятии следователи изъяли более 17,2 тысячи единиц фальсифицированных рыбных консервов. Проверка также выявила грубые нарушения: условия производства и хранения сырья критически не соответствовали требованиям продовольственной безопасности.



Химическая и микробиологическая экспертизы показали, что изъятые консервы непригодны для употребления. Массовая доля рыбного мяса и энергетическая ценность продукции не совпадали с данными, указанными на этикетке.



В ряде случаев лабораторные исследования провести не удалось – из-за высокой токсичности продукция представляла угрозу жизни и здоровью самих экспертов. В Минфине опубликовали кадры сырья с мышиными фекалиями и насекомыми.



Расследование продолжается по статье «фальсификация, то есть изменения производителем свойств товара путем обмана из корыстных побуждений и способное создать опасность жизни или здоровью людей» (часть 3 статьи 197 УК Грузии). Санкция статьи предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.



Согласно данным реестра, компания «Батоно» существует с 2015 года. 100% акций принадлежит Лейле Лондаридзе, которая также владеет 100% акций компании «Горийский консервный завод – Кула». Должность директора в обеих компаниях занимает Иване Гоглидзе. Судя по всему, задержан именно он.





