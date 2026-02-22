Военнослужащие почтили память Арчила Татунашвили

Прошло восемь лет со дня убийства Арчила Татунашвили. Военнослужащие отдали дань памяти Арчилу Татунашвили.



По информации Министерства обороны Грузии, почтить память Арчила Татунашвили на братское кладбище Мухатгверди пришли заместитель командующего Силами обороны, начальник Генерального штаба, генерал-майор Джони Татунашвили, главный сержант командования авиации и противовоздушной обороны, главный сержант Реваз Мцитури, военнослужащие 1-й бригады 12-го батальона и члены семьи, которые возложили цветы к могиле Арчила Татунашвили.



Восемь лет назад, 22 февраля, Арчил Татунашвили был незаконно задержан в Ахалгори представителями оккупационного режима. Об убийстве Арчила Татунашвили стало известно 23 февраля. Тело военнослужещего впоследствии было перевезено на территорию, контролируемую грузинской стороной, и похоронено с воинскими почестями на братском кладбище Мухатгверди в Тбилиси.







