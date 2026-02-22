Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Члены олимпийской сборной Грузии приняли участие в гала-концерте по фигурному катанию


22.02.2026   16:02


В рамках зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане состоялось гала-представление по фигурному катанию. В традиционном концерте приняли участие пара Луки Берулава и Анастасии Метелкиной, и одиночник Ника Эгадзе.

XXV зимние Олимпийские игры стали историческими для Грузии. Пара Лука Берулава и Анастасия Метелкина набрала в общей сложности 221,75 балла в двух программах по фигурному катанию и завоевала серебряную медаль, которая стала первой медалью Грузии на зимних Олимпийских играх.

Зимние Олимпийские игры торжественно закроются сегодня, 22 февраля в Вероне.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна