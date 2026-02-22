Члены олимпийской сборной Грузии приняли участие в гала-концерте по фигурному катанию

22.02.2026 16:02





В рамках зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане состоялось гала-представление по фигурному катанию. В традиционном концерте приняли участие пара Луки Берулава и Анастасии Метелкиной, и одиночник Ника Эгадзе.



XXV зимние Олимпийские игры стали историческими для Грузии. Пара Лука Берулава и Анастасия Метелкина набрала в общей сложности 221,75 балла в двух программах по фигурному катанию и завоевала серебряную медаль, которая стала первой медалью Грузии на зимних Олимпийских играх.



Зимние Олимпийские игры торжественно закроются сегодня, 22 февраля в Вероне.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





