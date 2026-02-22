В одной из батумских клиник мать совершила попытку убийства новорожденного

В одной из батумских клиник санитарка учреждения родила в туалете, после чего нанесла новорождённому повреждения и пыталась его убить. По имеющейся информации, инцидент произошёл на рассвете. Состояние здоровья новорождённого оценивается как тяжёлое.



По информации агентства «Интерпрессньюс», ребёнку была проведена экстренная операция, он помещён в реанимационное отделение, его состояние оценивается как тяжёлое. В той же клинике находится и мать.



«Она была сотрудницей клиники »Медина», муж у неё умер, двое сыновей. О беременности коллегам не говорила. Сегодня утром родила в туалете и перерезала ребёнку горло. Женщину перевели в операционную, ребёнок выжил и находится в реанимации. Женщина переведена в палату», - сообщил один из сотрудников.



Врач клиники «Медина» Джумбер Унгиадзе заявил, что женщине проводится психиатрическое обследование.



«Она зашла в туалет и родила… Была попытка, мол, ребёнок мёртв, у него перерезано горло. Она не выходила из туалета, и ребёнок, и женщина потеряли много крови, затем поднялся переполох. Ребёнок жив, но фактически у него перерезано горло. Возможно, повреждена и трахея. Мы вызвали психиатра, выставили охрану, чтобы она не покончила с собой», - заявил врач в эфире телеканала ТВ Пирвели.



Агентство «Интерпрессньюс» пытается получить дополнительную информацию в Министерстве внутренних дел Грузии.





