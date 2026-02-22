Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕНД готово сотрудничать со всеми партиями, кроме Иванишвили


22.02.2026   14:56


Наше предложение очень простое - все минус Иванишвили (прим. почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта»). У нас есть согласие с конкретными политическими партиями по конкретному плану действий, и общество очень скоро узнает об этом, - указанное заявление в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о планах оппозиции, сделал один из лидеров партии Единое национальное движение Лаша Парулава.

По его словам, единство важно не как подпись на бумаге, а как инструмент - план действий и стратегия для того, чтобы «довести борьбу до финиша».

«Наше предложение очень простое - все минус Иванишвили. Мы будем сотрудничать со всеми, кроме Иванишвили. Единство важно не как подпись на бумаге, а как средство - план действий и стратегия, чтобы наша борьба дошла до финиша. Именно над этим мы и работаем. С конкретными политическими партиями у нас есть согласие по конкретному плану действий, и общество очень скоро узнает об этом», - заявил Парулава.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна