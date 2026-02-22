ЕНД готово сотрудничать со всеми партиями, кроме Иванишвили

22.02.2026 14:56





Наше предложение очень простое - все минус Иванишвили (прим. почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта»). У нас есть согласие с конкретными политическими партиями по конкретному плану действий, и общество очень скоро узнает об этом, - указанное заявление в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о планах оппозиции, сделал один из лидеров партии Единое национальное движение Лаша Парулава.



По его словам, единство важно не как подпись на бумаге, а как инструмент - план действий и стратегия для того, чтобы «довести борьбу до финиша».



«Наше предложение очень простое - все минус Иванишвили. Мы будем сотрудничать со всеми, кроме Иванишвили. Единство важно не как подпись на бумаге, а как средство - план действий и стратегия, чтобы наша борьба дошла до финиша. Именно над этим мы и работаем. С конкретными политическими партиями у нас есть согласие по конкретному плану действий, и общество очень скоро узнает об этом», - заявил Парулава.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





