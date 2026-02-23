Сотрудники Министерства внутренних дел изъяли до 28 килограммов «метадона»

23.02.2026 12:11





Как заявил сегодня на брифинге директор департамента полиции Аджарии Георгий Бухрашвили, это самое крупное количество «метадона», до сих пор изъятое полицией.



«За прошедшие дни сотрудники Министерства внутренних дел провели в Тбилиси и регионах очередное успешное полицейское мероприятие против организованной преступности. Обнаружены кустарная нарколаборатория, 3 теплицы, предназначенные для культивации наркотичских средств, и беспрецедентное количество «метадона» - до 28 килограммов. Это самое крупное количество «метадона», когда-либо изъятое полицией. Задержаны как граждане Грузии, так и иностранные граждане.



В результате личных обысков и обысков жилых квартир лиц, задержанных по обвинению в наркопреступлении, а также в ходе следственного эксперимента, в указанных ими местах изъяты наркотические средства, подготовленные к реализации, и материалы, необходимые для расфасовки наркотиков.



В результате следственных действий, проведенных правоохранителями на основании оперативной информации, в жилых квартирах, расположенных по разным адресам в Тбилиси и регионах, обнаружены нарколаборатории, где наркопреступники кустарным способом изготавливали различные виды наркотических средств, и психотропных веществ.



Также обнаружены специально оборудованные теплицы, где незаконно выращивалось и культивировалось наркотического вещества «каннабис» в особо крупном объеме. Правоохранители в качестве вещественных доказательств изъяли материалы, необходимые для культивации наркотика, и деньги, предположительно, полученные от реализации наркотических средств.



Кроме того, в результате следственных действий правоохранители изъяли огнестрельное оружие, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы. Расследование ведется по статьям 236, 260, 260 кварта, 261, 262, 263 и 265 прима Уголовного кодекса, которые предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочно», - говорится в информации.





