В Тбилиси выявлены 12 человек по делам о вмешательстве в частную жизнь и сексуальном принуждении

24.02.2026 17:10





Сотрудники управления по борьбе с преступлениями против неприкосновенности частной жизни прокуратуры Тбилиси в январе–феврале 2026 года выявили 12 человек по семи различным уголовным делам. Речь идёт о фактах незаконного вмешательства в личную жизнь, нарушении тайны частной коммуникации и принуждении к действиям сексуального характера.



Шантаж интимными материалами (7 эпизодов)

Обвинение предъявлено лицу, которое через различные интернет-приложения незаконно получало и хранило материалы, отражающие частную жизнь потерпевших. Угрожая распространением этих материалов, обвиняемый принуждал их к действиям сексуального характера. В настоящее время он уже находится под стражей по другому уголовному делу. Суд в ближайшие дни определит дату предварительного заседания. Ему предъявлены обвинения по ст. 157¹ ч.1 и ст. 139 ч.1 УК Грузии.



Незаконное получение и распространение интимных фото и видео

По четырём различным уголовным делам изобличены шесть человек, среди них трое несовершеннолетних. Они незаконно получили, хранили и распространили интимные фото- и видеоматериалы потерпевших, включая несовершеннолетнего.

Троим несовершеннолетним предъявлено обвинение по ст. 157¹ ч.1 УК Грузии (вопрос о мере пресечения суд рассмотрит сегодня), ещё трём обвиняемым — по той же статье.



Тайная видеосъёмка частной и сексуальной жизни

Возбуждено уголовное преследование в отношении двух лиц, которые тайно записали и хранили видеоматериалы, отражающие личную и сексуальную жизнь потерпевшего. Оба уже отбывают наказание по другим уголовным делам. Им также предъявлено обвинение по ст. 157¹ ч.1 УК Грузии.



Скрытая запись разговоров через устройство в детском шлеме

Изобличены трое лиц, которые установили устройство звукозаписи в детский аксессуар (шлем) и передали его ребёнку для записи частных разговоров в доме потерпевшего и его семьи. Всем троим предъявлено обвинение по ст. 158 УК Грузии.



Следственные действия продолжаются.





