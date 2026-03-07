|
Губаз Саникидзе дает показания в присутствии судьи магистрата
07.03.2026 20:03
В рамках расследования, начатого СГБ, в Тбилисском городском суде опрашивают историка и оппозиционного политика Губаза Саникидзе. Он дает показания в присутствии судьи магистрата.
Перед опросом политик не дал комментариев СМИ.
Помимо Губаза Саникидзе, на опрос также вызваны бывший министр обороны Тина Хидашели и член «Лаборатории исследования советского прошлого» Георгий Канделаки. Они также дадут показания в присутствии судьи магистрата.
Как стало известно «Интерпрессньюс», Тина Хидашели, Губаз Саникидзе и Георгий Канделаки вызваны на опрос в рамках расследования, проходящего по статье 319 Уголовного кодекса, подразумевающей оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству помощи во враждебной деятельности.
У следователей СГБ, предположительно, будут вопросы по поводу их публичных заявлений, «касающихся роста влияний Ирана в Грузии».
