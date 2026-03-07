Грузия среди мировых лидеров по прогнозу роста цен на продукты в 2026 году

07.03.2026 21:02





В 2026 году Грузия окажется среди стран с наибольшим ростом цен на продукты: по прогнозу, продовольственная инфляция составит 8,2%, что выводит страну на 21-е место среди 160 государств мира. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которые приводит Visual Capitalist.



Лидером по росту цен, как ожидается, станет Иран – 55,9%, далее следуют Аргентина (33,2%) и Турция (25,1%). Среди соседей Грузии: Азербайджан прогнозируется на 26-м месте с ростом цен на 6,8%, Россия – на 48-м (4,6%), Армения – на 79-м (3,1%).



Рост цен на продукты напрямую отражается на расходах семей, особенно в странах с высокой продовольственной инфляцией, и может сильно ударить по домохозяйствам с низким доходом.



По данным на февраль 2026 года, годовая инфляция в Грузии составила 4,6%. Больше всего подорожали продукты питания и безалкогольные напитки – на 9,5%. Власти ожидают, что к концу года инфляция замедлится до целевого уровня в 3%, не приводя отдельного прогноза по продуктам.



В конце 2025 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал населению «разобраться» с высокими ценами на продовольствие. По результатам правительственного исследования выяснилось, что многие базовые продукты в сетевых магазинах страны стоят на 50-180% дороже, чем в Европе. В правительстве допустили, что одной из причин мог стать сговор дистрибьюторов и торговых сетей.



Служба госбезопасности и финансовая полиция начали проверку рынка на наличие признаков уголовных нарушений. Кроме цен на продукты, власти решили изучить стоимость топлива и лекарств.



В правительстве провели встречи с ретейлерами, представителями сетевых супермаркетов, крупных топливных компаний, аптек и местных производителей. Вопрос продолжает изучать специальная следственная комиссия в парламенте Грузии.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





