Гражданина Турции задержали с крупной партией психотропов в аэропорту Тбилиси

07.03.2026 21:13





В Тбилисском международном аэропорту 24-летнего гражданина Турции задержали с особо крупной партией психотропных веществ, запрещенных к свободной продаже в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.



«При осмотре дорожной сумки обвиняемого сотрудники правоохрательных органов изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество психотропных веществ – 809 таблеток», – информирует ведомство.



В отношении задержанного начали следствие по статьям о незаконном приобретении-хранении, а также ввозе в Грузию психотропных веществ в особо крупном размере. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 12 лет.





