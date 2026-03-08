Георгий Канделаки дает показания в присутствии судьи-магистрата в рамках расследования, начатого в СГБ Грузии

08.03.2026 12:13





В рамках расследования, начатого Службой государственной безопасности Грузии (СГБ), в Тбилисском городском суде допрашивается член «Лаборатории изучения советского прошлого» Георгий Канделаки. Он даёт показания в присутствии судьи-магистрата.



В 11:00 для дачи показаний вызвана также бывший министр обороны Грузии Тина Хиднашели.



Ранее, в рамках расследования СГБ, перед магистратом-судьёй был допрошен оппозиционный политик Губаз Саникидзе.



Отметим, что Гиви Таргамадзе, Тина Хиднашели, Губаз Саникидзе и Георгий Канделаки были вызваны для допроса в рамках расследования по статье 319-й Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает помощь враждебной деятельности для иностранного государства, иностранной организации или организации, находящейся под контролем иностранного государства.



Следователи СГБ, вероятно, зададут им вопросы относительно публичных заявлений, которые касались «усиления влияния Ирана в Грузии».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





