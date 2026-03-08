АМЮГ: Быстрая консолидация авторитаризма в Грузии, сужение гражданского пространства и подрыв прав человека

В Грузии быстрая консолидация авторитаризма, сужение гражданского пространства и подрыв прав человека наносят значительный ущерб правам и положению женщин в стране, - говорится в заявлении Ассоциации молодых юристов Грузии.



Заявление подготовлено в связи с Международным женским днём и отмечает, что партия «Грузинская мечта», вместо того чтобы преодолевать многочисленные проблемы гендерного равенства, сама использует гендерные стереотипы, дезинформацию и оскорбления как инструмент укрепления власти.



В заявлении подчёркивается, что практики «консолидации авторитарной власти» подрывают даже тот недостаточный прогресс, которого страна достигла в защите прав женщин до 2024 года.



«8 марта отмечается Международный день женщин. Обеспечение реального равенства между женщинами и мужчинами, создание возможностей для развития женщин и девушек, а также борьба с гендерно обусловленным и домашним насилием - это обязательства государства, закрепленные в Конституции и международном праве.



Особенно тревожно, что до сих пор без эффективного расследования остаются случаи гендерно обусловленных оскорблений и насилия со стороны полиции в отношении женщин-участниц акций протеста 2024–2025 годов. Кроме того, в 2025 году многие задержанные, в том числе женщины, заявили, что при задержании их принудительно обнажали под предлогом личного досмотра, что противоречит международным стандартам прав человека и имело целью поставить задержанных в уязвимое, унизительное положение.



Особенно тревожно, что до сих пор без эффективного расследования остаются случаи гендерно обусловленных оскорблений и насилия со стороны полиции в отношении женщин-участниц акций протеста 2024–2025 годов. Кроме того, в 2025 году многие задержанные, в том числе женщины, заявили, что при задержании их принудительно обнажали под предлогом личного досмотра, что противоречит международным стандартам прав человека и имело целью поставить задержанных в уязвимое, унизительное положение.



Когда один из ключевых элементов реагирования государства на гендерно обусловленное насилие, а именно полиция, демонстрирует сексистское и нетерпимое отношение к женщинам, а государство способствует безнаказанности, это подрывает уже хрупкое доверие к государственным механизмам со стороны жертв насилия и поощряет атмосферу насилия и неравенства.



Кроме того, антигендерные и дискриминационные нарративы продолжают активно использоваться для легитимации авторитарных тенденций. В 2025 году «Грузинская мечта» полностью исключила термин «гендер» из законодательства. Эти изменения основаны на ложном и дезинформационном нарративе о том, что «под влиянием иностранных сил искусственно внедрялся термин «гендер»». На самом деле, согласно Стамбульской конвенции, термин «гендер» обозначает социально сконструированные роли, поведение, деятельность или характеристики, которые общество считает соответствующими для женщин или мужчин. Некоторые роли или стереотипы способствуют нежелательной и вредной практике и толерантности к насилию в отношении женщин. Согласно пояснительному отчету к Стамбульской конвенции, насилие в отношении женщин и домашнее насилие должно рассматриваться в гендерной перспективе и служить основой для защиты и поддержки жертв насилия. Исключение термина «гендер» из законодательства - это не просто терминологическое изменение, оно подрывает многолетние усилия по борьбе с гендерным насилием и создаёт условия для игнорирования гендерной перспективы, социальных и культурных факторов при противодействии насилию и неравенству, что значительно осложняет системную и полноценную борьбу с проблемами.



При этом продолжают действовать гомофобные и трансфобные законы, принятые «Грузинской мечтой» в сентябре 2024 года, которые основаны на разжигающих ненависть нарративах и дезинформации, связанной с гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией. Как и другие законодательные инициативы, эти законы были приняты без участия общества, экспертов и других групп и противоречат правам человека.



Серьёзной проблемой остаются многочисленные вопросы, связанные с насилием в отношении женщин и домашним насилием, что препятствует достижению реального гендерного равенства.



Несмотря на многолетние усилия защитников прав человека, законодательство Грузии в ряде случаев остаётся несовместимым со стандартами Стамбульской конвенции. Наиболее наглядным примером является определение изнасилования, которое вместо наличия согласия, по-прежнему указывает на компонент насилия.



Проблемой остаётся недостаточная и неэффективная реакция правоохранительных органов на дела о насилии в отношении женщин и домашнем насилии, ограниченное расследование преступлений по признаку пола и защита жертв, а также отказ в оценке рисков и выдаче охранных ордеров из-за неправильного толкования закона.



Недостаточны информационные кампании для общества и программы повышения квалификации специалистов в сфере насилия в отношении женщин и домашнего насилия. На протяжении многих лет проблемой остаётся координация работы различных институтов для выявления и предотвращения различных форм насилия, включая ранние браки.



Кроме того, остаются препятствия для участия женщин в общественной, политической и экономической жизни. В итоговых оценках Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам от февраля 2026 года выражается обеспокоенность гендерными стереотипами и дискриминацией в обществе, которые приводят к непропорциональной нагрузке на женщин по уходу и домашнему труду, ограничивают их полноценное участие в трудовой сфере и представительство в управленческих структурах. Комитет также обеспокоен концентрацией женщин в низкооплачиваемых секторах, что способствует существованию гендерного разрыва в оплате, а также относительно высоким уровнем бедности среди женщин.



Широко распространённой проблемой остаётся сексуальное домогательство на рабочем месте. Тревожно, что по данным исследований большинство случаев домогательств остаются незаявленными.



На фоне вышеописанных вызовов партия «Грузинская мечта» своими действиями и законодательством, направленным против гражданского общества, ещё больше ограничивает возможности женщин и девочек в получении юридической помощи и доступе к поддерживающим сервисам. Уничтожение гражданского пространства также препятствует деятельности общества по повышению информированности и продвижению гендерного равенства, под видом «лоббирования иностранной идеологии». Это ясно показывает, что практики консолидации авторитарной власти подрывают даже тот недостаточный прогресс, которого страна достигла в защите прав женщин до 2024 года", - говорится в заявлении АМЮГ.





