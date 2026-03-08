|
Четверо несовершеннолетних задержаны по обвинению в грабежах и кражах
08.03.2026 12:18
На основании судебного постановления полиция задержала 4 несовершеннолетних по обвинению в групповом совершении краж и грабежей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.
Согласно информации ведомства, трое из задержанных ранее судимы и в настоящее время находятся под условным наказанием.
«Сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних Департамента полиции Тбилиси, действуя на основании судебных постановлений, задержали 4 несовершеннолетних по обвинению в групповом совершении краж и грабежей.
Трое из задержанных ранее судимы и в настоящее время находятся под условным наказанием.
В ходе расследования установлено, что несовершеннолетние, действуя по предварительному сговору и группой, с целью незаконного присвоения похитили из продуктовых магазинов и аптечных сетей Тбилиси товары различной стоимости и скрылись с места происшествия.
В результате преступных действий несовершеннолетних различным торговым объектам был причинён финансовый ущерб на сумму до 30 000 лари.
В рамках текущего расследования правоохранители изъяли записи с десятков камер наблюдения торговых объектов, что подтверждает преступные действия обвиняемых.
В результате проведённых оперативных и следственных мероприятий полиция задержала всех четырёх несовершеннолетних в качестве обвиняемых.
Расследование ведётся по статьям 178-й, часть 2-я и 3-я, и 177-й, часть 2-я и 3-я Уголовного кодекса Грузии, что в виде наказания предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет», - говорится в заявлении МВД Грузии.
