Четверо несовершеннолетних задержаны по обвинению в грабежах и кражах

На основании судебного постановления полиция задержала 4 несовершеннолетних по обвинению в групповом совершении краж и грабежей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.



Согласно информации ведомства, трое из задержанных ранее судимы и в настоящее время находятся под условным наказанием.



«Сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних Департамента полиции Тбилиси, действуя на основании судебных постановлений, задержали 4 несовершеннолетних по обвинению в групповом совершении краж и грабежей.



Трое из задержанных ранее судимы и в настоящее время находятся под условным наказанием.



В ходе расследования установлено, что несовершеннолетние, действуя по предварительному сговору и группой, с целью незаконного присвоения похитили из продуктовых магазинов и аптечных сетей Тбилиси товары различной стоимости и скрылись с места происшествия.



В результате преступных действий несовершеннолетних различным торговым объектам был причинён финансовый ущерб на сумму до 30 000 лари.



В рамках текущего расследования правоохранители изъяли записи с десятков камер наблюдения торговых объектов, что подтверждает преступные действия обвиняемых.



В результате проведённых оперативных и следственных мероприятий полиция задержала всех четырёх несовершеннолетних в качестве обвиняемых.



Расследование ведётся по статьям 178-й, часть 2-я и 3-я, и 177-й, часть 2-я и 3-я Уголовного кодекса Грузии, что в виде наказания предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет», - говорится в заявлении МВД Грузии.





