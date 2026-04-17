В Восточной Грузии четверо задержаны за кражу денег из терминалов оплаты


17.04.2026   15:57


Полиция задержала четырех молодых мужчин, подозреваемых в серии краж денег из терминалов оплаты в городах Болниси и Марнеули на востоке Грузии. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

Обвиняемым по 19-20 лет. По данным следствия, в разное время они похитили из аппаратов не менее 10 тыс. лари. Судя по кадрам, распространенным министерством, злоумышленники доставали деньги, разбивая аппараты.

Расследование продолжается по частям 2 и 3 статьи 177 УК Грузии – кража, совершенная группой лиц по предварительному соглашению, повлекшая значительный ущерб. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.


