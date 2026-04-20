Правоохранители изъяли 1107 свертков с наркотиками, задержаны два человека

20.04.2026 11:26





Сотрудники Тбилисского департамента полиции Министерства внутренних дел Грузии, Глдани-Надзаладевского главного управления, задержали И.Г. (1986 года рождения) и ранее судимого Н.Г. (2000 года рождения) по обвинению в групповом незаконном приобретении, хранении наркотических средств и содействии их сбыту.



По информации МВД, правоохранители в городе Рустави при обыске личных вещей и жилого дома обвиняемых, а также из различных локаций в качестве вещественных доказательств изъяли подготовленные к реализации в крупном размере — 1 107 свёртков наркотического средства, так называемого «био».



«Полицией также изъяты материалы, необходимые для фасовки наркотических средств, в том числе клейкие ленты, электронные весы и полиэтиленовые пакеты с застёжкой.



Расследование ведётся по статьям 260 и 260 прима Уголовного кодекса, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненно», — говорится в информации МВД.







