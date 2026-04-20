АМЮГ подала иск в ЕСПЧ по поводу систематических пыток в отношении демонстрантов в ноябре-декабре 2024 года

20.04.2026 12:33





Как заявила председатель «Ассоциации молодых юристов Грузии» Тамар Ониани, АМЮГ подала жалобу в Европейский суд по правам человека, которая касается систематических пыток в отношении демонстрантов в ноябре–декабре 2024 года. По её словам, стратегия ведения спора, изложенная в жалобе, заключается в оценке масштаба нарушений и подтверждении в Страсбургском суде того ущерба, который был причинён не только гражданам, но и конституционному строю в результате действий правоохранительных, следственных и иных органов.



«Доказательства подтверждают, что разгон акций не был единичной ошибкой или плохо проведённой операцией, а представлял собой организованное преступное насилие и начало острого кризиса прав человека, который развился в стране после 28 ноября 2024 года. Поэтому суд должен оценить не только нарушение конкретных статей, таких как запрет пыток, дискриминации, свобода собраний и право собственности, но и в контексте статьи 17 Конвенции. Применение этой статьи впервые используется в отношении Грузии по делу о демонстрациях, что позволяет нам представить суду факт демократической эрозии и подтвердить, что государство действовало таким образом, что его целью было не ограничение свободы собраний и выражения, а уничтожение этих прав.



Доказательства показывают, что сотрудники в масках прибегали к целенаправленным систематическим пыткам, в частности, установлено, что параллельно с разгоном акции отряд специального назначения безосновательно задерживал людей, избивал их и за пределами полицейского кордона, вдали от камер, применял ещё более тяжёлое насилие. Насилие продолжалось в специально оборудованных микроавтобусах, где людей избивали группами руками в перчатках, ногами, дубинками и другими предметами, нанося удары в основном в область головы и лица, отбирали вещи, оскорбляли и угрожали сексуальным насилием. После этого пострадавшие передавались другим полицейским и доставлялись в отделения, где при оформлении задержания, как правило, составлялись ложные протоколы», — заявила Тамар Ониани.



Как она отметила, то, что это не было индивидуальным превышением полномочий, а являлось целенаправленной государственной стратегией, «подтверждается публичным награждением лиц, осуществлявших насилие, со стороны высокопоставленных должностных лиц и безнаказанностью виновных сотрудников».



По словам председателя АМЮГ, ни одно лицо до сих пор не привлечено к ответственности, в том числе не предпринято ни одного шага в части установления ответственности государственных должностных лиц, соответственно, организация считает, что на национальном уровне средства правовой защиты исчерпаны и обращается в Европейский суд по правам человека для установления правовой оценки по данному делу.





